Recenzja filmu: „Poufne lekcje perskiego”, reż. Vadim Perelman

Tragikomedia o Holocauście opowiedziana w sposób zaskakująco lekki. Groza i śmierć sąsiadują tu z czystym absurdem, podobnie jak u Chaplina czy Benigniego. Choć trudno w to uwierzyć, ta surrealistyczna niemal historia wydarzyła się naprawdę. Uciekający przed rozstrzelaniem belgijski Żyd podaje się za Persa. Trafia do obozu, gdzie jeden z esesmanów szuka nauczyciela do nauki języka farsi. Więzień wymyśla nieznany mu język, codziennie podrzuca oficerowi kilka nowych słówek, dokonując cudów, by się nie pomylić.

Poufne lekcje perskiego (Persischstunden), reż. Vadim Perelman, prod. Niemcy, Rosja, Białoruś 2020, 127 min