Recenzja filmu: „Finch”, reż. Miguel Sapochnik

W niedalekiej przyszłości spalona słońcem Ziemia nie nadaje się do życia. Finch (Tom Hanks) jest jednym z ostatnich ocalałych z katastrofy klimatycznej. Większość czasu spędza, ukrywając się przed zabójczym upałem w podziemnym laboratorium i konstruując – z sukcesem – inteligentnego robota, który będzie mógł w przyszłości zaopiekować się jego ukochanym psem. Aż pewnego dnia cała trójka wyrusza w podróż do San Francisco, by umierający na chorobę popromienną Finch zdążył na własne oczy zobaczyć most Golden Gate. Sama obecność Toma Hanksa na ekranie zapowiada, że film będzie próbował wyłamać się z postapokaliptycznych schematów. „Finch” kładzie nacisk na ludzko-psio-robotyczne emocje i staranne budowanie relacji między trójką bohaterów, za to rzadko ulega pokusie wciśnięcia do scenariusza scen akcji.

Finch, reż. Miguel Sapochnik, prod. USA, 115 min, Apple TV+