Recenzja filmu: „Lokatorka”, reż. Michał Otłowski

Solidne i bardzo potrzebne kino zaangażowane społecznie.

Czuje się, że kryminał Michała Otłowskiego powstał z obywatelskiego sprzeciwu, by wymierzyć sprawiedliwość w imieniu szantażowanych i wywłaszczanych przez mafię reprywatyzacyjną mieszkańców nie tylko warszawskich kamienic. Tytułowa lokatorka grana przez Sławomirę Łozińską to postać wzorowana na Jolancie Brzeskiej, aktywistce i działaczce miejskiej walczącej przeciwko eksmisjom, zamordowanej w tajemniczych okolicznościach. Z powodu niewykrycia sprawców śledztwo zostało umorzone. Film odsłania przerażające kulisty tej zbrodni, dopowiada to, czego nie wyjaśnił skorumpowany system czerpiący zyski z bandyckiego procederu opartego na wykorzystywaniu luki w prawie.

Lokatorka, reż. Michał Otłowski, prod. Polska, 97 min