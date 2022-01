Recenzja serialu: „Behawiorysta”, reż. Łukasz Palkowski

Po oryginalnej (choć nie do końca spełniającej rozbudzone nadzieje) „Pajęczynie” Player.pl wraca na bezpieczne wody, czyli do ekranizacji poczytnych kryminałów.

Po oryginalnej (choć nie do końca spełniającej rozbudzone nadzieje) „Pajęczynie” Player.pl wraca na bezpieczne wody, czyli do ekranizacji poczytnych kryminałów. „Behawiorysta” to, podobnie jak seria o mecenas Joannie Chyłce z Magdaleną Cielecką w głównej roli, produkcja oparta na powieści Remigiusza Mroza. Protagonistą jest grany przez Roberta Więckiewicza Gerard Edling, opolski eksprokurator i spec od kinezyki (odczytywania motywacji człowieka na podstawie jego zachowania…). A osią akcji jest jego pojedynek z patostreamerem (Krystian Pesta), który porywa ludzi i podczas transmisji live zachęca internautów do głosowania: kogo ma zabić, a kogo oszczędzić.

Behawiorysta, według powieści Remigiusza Mroza, reż. Łukasz Palkowski, Player.pl, 8 odc.