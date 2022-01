Recenzja filmu: „Wszystko poszło dobrze”, reż. François Ozon

François Ozon robi wszystko, by zatrzeć wrażenie, że jest to historia z wyraźną tezą.

„Przetrwać to nie znaczy żyć” – skarży się majętny sybaryta, 85-letni kolekcjoner sztuki po rozległym wylewie (André Dussollier), prosząc zaskoczoną córkę (Sophie Marceau), by ta pomogła mu szybciej zejść z tego świata. Mężczyzna był królem życia i chyba nie najlepszym mężem oraz ojcem, co powinno komplikować nieco psychologicznie sytuację, ale z jakichś powodów tak się nie dzieje.

Wszystko poszło dobrze (Tout s’est bien passé), reż. François Ozon, prod. Francja, 113 min