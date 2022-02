Recenzja serialu: „Ktoś, gdzieś”, scen. Hannah Bos

Historia opowiadana bez zadęcia, z poczuciem humoru, wyczuciem absurdów codzienności i czułością wobec bohaterów.

Nieangażująca praca, spanie w salonie na kanapie, odbębnianie rodzinnych spotkań, unikanie rozmów o przyszłości – 40-letnia Sam (Bridget Everett) żyje na autopilocie. Tłumaczy to żałobą po śmierci ukochanej siostry, ale wcześniej nie było lepiej. Poczucie, że nie pasuje do rodzinnego Manhattanu – „ósmego największego miasta stanu Kansas”, że dusi się tu, choć przestrzeni i powietrza w rolniczym otoczeniu akurat nie brakuje, towarzyszy jej od dawna. W liceum śpiewała w chórze i tylko to dawało jej radość. I znów może dawać.

Ktoś, gdzieś, (Somebody, Somewhere), HBO i HBO GO, 7 odc.