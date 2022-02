Recenzja filmu: „Gang z ulicy Sezamkowej”, reż. Marilyn Agrelo

Zgromadzony przez reżyserkę materiał – w tym wspaniałe archiwalne zdjęcia zza kulis produkcji – wystarczyłby zapewne na kilkuodcinkowy serial.

Niby „Ulica Sezamkowa” jest w Polsce dość dobrze znana, a jej bohaterowie – z Wielkim Ptakiem, Ciasteczkowym Potworem oraz Bertem i Erniem na czele – to ikony popkultury, ale seans pełnometrażowego dokumentu poświęconego historii programu uświadamia, że ominęło nas coś bardzo istotnego. Nad Wisłę „Ulica…” trafiła w okresie wczesnej transformacji i okazała się już tylko jednym z wielu odprysków amerykańskiego snu, tymczasem gdy startowała w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 60., była unikatowym projektem społecznym łączącym widzów wszystkich ras, grup wiekowych i klas społecznych (co sprawiło, że część konserwatywnych nadawców na amerykańskim Południu odmówiła emisji programu).

Gang z ulicy Sezamkowej (Street Gang: How We Got to Sesame Street), reż. Marilyn Agrelo, 107 min, Chili, iTunes, Rakuten, Player