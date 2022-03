Recenzja serialu: „Dexter: New Blood”, scen. Clyde Phillips

Ta opowieść ma niestety letnią temperaturę, pozbawioną napięcia akcję i bohaterów, których zbyt łatwo zapomnieć.

Pewnie niewielu widzów na niego czekało, ale oto Dexter Morgan, seryjny morderca z zasadami, wrócił. I wygląda na to, że zdołał ułożyć sobie życie: pod nazwiskiem Jim Lindsay (swoją drogą, zapożyczonym od autora powieściowego pierwowzoru serialu) mieszka w małym miasteczku, romansuje z szefową lokalnego posterunku, prowadzi dyskusje z własnym sumieniem – które tym razem przybiera postać jego zmarłej siostry – ale, co najważniejsze, trzyma pod kontrolą swoje mordercze żądze. Oczywiście do czasu. Do miasta przyjeżdża Harrison, syn Dextera, który po latach próbuje odnowić relacje z ojcem. I wiele wskazuje, że chłopak odziedziczył po nim niepowstrzymaną potrzebę zabijania.

Dexter: New Blood, scen. Clyde Phillips, Canalplus.com, 10 odc.