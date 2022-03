Recenzja serialu: „Peacemaker”, scen. James Gunn

„Peacemaker” miał polską premierę wraz ze startem platformy HBO Max, na której pojawiło się również kilka długo oczekiwanych seriali.

James Gunn potrafi opowiadać o superbohaterach: dwie części „Strażników Galaktyki” (obecnie reżyser pracuje nad trzecią) i ubiegłoroczny „Legion samobójców: The Suicide Squad” perfekcyjnie łączyły widowiskową akcję z humorem i ironicznym dystansem do komiksowych pierwowzorów. Także serialowa opowieść o dalszych losach kilku drugoplanowych postaci z „Legionu...” pod tym względem nie zawodzi. Tytułowego Peacemakera – granego brawurowo przez Johna Cenę – trudno nazwać herosem. Skłonny do przemocy, bezlitosny, a przy tym niezbyt rozgarnięty, dąży do „osiągnięcia pokoju bez względu na koszty”. Dostaje jednak szansę odkupienia swoich dawnych grzechów: musi tylko dołączyć do specjalnej grupy operacyjnej, tropiącej obcych, którzy pasożytują na ludzkich umysłach.

Peacemaker, twórca serii: James Gunn, HBO Max, 8 odc.