Recenzja filmu: „Szalony świat Louisa Waina”, reż. Will Sharpe

Film nakręcony z olbrzymią czułością i empatią wobec ludzkich i zwierzęcych bohaterów.

Podobno to Louis Wain jest w znacznej mierze odpowiedzialny za to, że Brytyjczycy pokochali koty i dostrzegli w nich towarzyszy codziennego życia. Nie udała mu się wymarzona kariera kompozytora, nieprzeciętny malarski talent pozostał przez długi czas niezauważony, za to czytelnicy pokochali jego satyryczne rysunki publikowane na łamach londyńskiej prasy, bogato ilustrowane książeczki i mieniące się wszystkimi barwami awangardowe kocie obrazy (które wiele lat później miały stać się jedną z inspiracji dla twórców sztuki psychodelicznej).

Szalony świat Louisa Waina (The Electrical Life of Louis Wain), reż. Will Sharpe, prod. Wielka Brytania 2021, 111 min