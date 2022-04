Recenzja serialu: „Miasto jest nasze”, scen. David Simon i George Pelecanos

Serial ma zalety swojego genialnego poprzednika, bohaterowie są wiarygodni, także ci drugoplanowi.

David Simon i George Pelecanos po 14 latach od finału „Prawa ulicy” („The Wire”) wracają do Baltimore, by opowiedzieć kolejny rozdział tej samej historii: wojny z narkotykami, która nie przyniosła niczego poza wzmocnieniem i usankcjonowaniem patologii. Ze zmilitaryzowaną policją, utwardzaniem podziałów społecznych, ignorowaniem praw obywatelskich, usprawiedliwianiem „cywilnych” ofiar itd. Scenariusz jest oparty na reporterskiej książce związanego z „Baltimore Sun” Justina Fentona i w typowy dla Simona i Pelecanosa metodyczny, skupiony na detalach sposób pokazuje panującą w policji toksyczną atmosferę na przykładzie oddziału sierżanta Wayne’a Jenkinsa (John Bernthal).

Miasto jest nasze (We Own This City), scen. David Simon i George Pelecanos, reż. Reinaldo Marcus Green, 6 odc., HBO Max