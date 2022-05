Recenzja filmu: „Infinite Storm”, reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert

Tajemnica nie zostaje wyjaśniona do końca, film dzięki temu zyskuje, choć emocjonalnego wstrząsu nie wywoła.

To już drugi anglojęzyczny projekt Szumowskiej i Englerta (rozmowa z autorami w tekście Janusza Wróblewskiego pt: Czeka nas trudna lekcja), nieprzypominający żadnego z wcześniejszych autorskich osiągnięć tej pary. Oparty na prawdziwej historii, która wydarzyła się kilkanaście lat temu, bez odniesień do religijnej symboliki, wyczyszczony z żartów i ironii. Osadzony w surowych realiach Appalachów, w stanie New Hampshire, opowiada o zmaganiach człowieka z żywiołem.

Infinite Storm, reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert, Wielka Brytania, Australia, Polska, 98 min