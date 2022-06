Recenzja serialu: „Irma Vep”, scen. i reż. Olivier Assayas

Po obejrzeniu czterech godzinnych, zrealizowanych z rozmachem i świetnie granych odcinków zostaje się z poczuciem, że to kolejny autoportret środowiska stworzony z pieczołowitością godną lepszej sprawy.

Olivier Assayas, twórca nagradzanych filmów (m.in. „Pewnego lata”, „Sils Maria”, „Personal Shopper”), powrócił do jednego z nich, „Irmy Vep” z 1996 r., by stworzyć (auto)portret francuskiego przemysłu filmowego, sześciogodzinny, satyryczny i piętrowy. Akcja obrazu z 1996 r. toczyła się na planie filmu, który był remakiem francuskiego klasyka kina niemego „Les Vampires” Louisa Feuillade’a z 1916 r., o królowej wampirów, jednocześnie morderczyni, włamywaczce i złodziejce w obcisłym kostiumie kobiety-kota. Film, z Maggie Cheung w głównej roli, kończył się katastrofą i załamaniem nerwowym reżysera. Serial dorzuca kolejny poziom – reżyser (Vincent Macaigne) kręci remake „Les Vampires”, mając w pamięci swoją wcześniejszą filmową klęskę, co zresztą przerabia na sesjach terapeutycznych między zdjęciami.

Irma Vep, scen. i reż. Olivier Assayas, 6 odc., HBO Max