Recenzja filmu: „Yang”, reż. Kogonada

Jakie są granice człowieczeństwa? Co to znaczy naprawdę żyć? Czym są wspomnienia? Ascetyczny, wyciszony „Yang” nie zadaje pytań, których kino science fiction już wcześniej by nie przerobiło. Ale film Kogonady nie ogranicza się do hipotetycznego badania relacji człowieka i maszyny. Jest przede wszystkim futurystyczną balladą o przemijaniu i żałobie: emocjonalnej i duchowej wyrwie, jaka pozostaje po odejściu kogoś bliskiego. Nawet jeśli ten ktoś jest robotem – jak Yang, android rodziny Flemingów, traktowany przez nich jak starszy brat kilkuletniej Miki. Yang (After Yang), reż. Kogonada, prod. USA, 96 min