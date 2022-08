Recenzja filmu: „Nie!”, reż. Jordan Peele

Peele pokazuje, jak zbiorowe i prywatne doświadczenia horroru skutkują realizacją cyklicznych groteskowych widowisk.

Wszystko już zostało dawno pokazane i dobitnie powiedziane w kwestii filmowego horroru. Ale podczas gdy show-biznes wciąż żarłocznie eksploatuje te same chwyty, by wycisnąć z tego kasę, Jordan Peele, niestrudzony innowator gatunku („Uciekaj!”, „To my”), z rozmysłem psuje zabawę. Mało przyjemna satyra „Nie!” stara się wybić widza z przyzwyczajeń, ośmieszyć zarówno tego rodzaju konwencję, jak i samo podejście do przemocy. Niespodziewanym, bodaj najważniejszym wątkiem filmu okazuje się uzależnienie przemysłu rozrywkowego od przekształcania okrucieństwa w atrakcyjny spektakl. Żerowanie na zwierzęcych atawizmach, aktach zabijania i na strachu przed nimi, obracającym rzeczywistość w sztuczne, rytualne widowisko.

Nie! (Nope), reż. Jordan Peele, prod. USA, 135 min