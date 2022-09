Recenzja filmu: „Iluzja”, reż. Marta Minorowicz

Problem zaginionych dzieci, które z niejasnych powodów uciekły z domu lub zostały porwane przez nieznanego sprawcę i nigdy nie udało się ich odnaleźć, to dla rodziców niewyobrażalna trauma.

Problem zaginionych dzieci, które z niejasnych powodów uciekły z domu lub zostały porwane przez nieznanego sprawcę i nigdy nie udało się ich odnaleźć, to dla rodziców niewyobrażalna trauma. Policyjne statystyki są zatrważające. W Polsce znika bez śladu kilka tysięcy nieletnich rocznie. Marta Minorowicz zajęła się jednym z takich przypadków (niektórym może się on kojarzyć z nierozwiązaną sprawą Iwony Wieczorek). Poprzez analizę kryzysu relacji małżeńskich autorka próbuje ustalić, co się właściwie dzieje z psychiką bezsilnych, rozpaczających, przygniecionych poczuciem winy ludzi.

Iluzja, reż. Marta Minorowicz, prod. Polska, 90 min