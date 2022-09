Recenzja serialu: „Pistol”, reż. Danny Boyle

Barwny i starannie zainscenizowany portret kilku młodych ludzi, którzy chcieli narobić zamieszania na skostniałej rockowej scenie.

Grupa Sex Pistols działała niespełna trzy lata (nie licząc późniejszych chwilowych reaktywacji) i nagrała jedną płytę, ale stała się symbolem kontrkulturowej rewolucji i zmian, które wpłynęły na całą muzykę rockową. Do dziś trwają dyskusje, kto tak naprawdę stworzył Pistolsów i punkrockową estetykę: charyzmatyczny wokalista zespołu Johnny Rotten (grany tu przez Ansona Boona) przez czy menedżer Malcolm McLaren do spółki z Vivienne Westwood. Danny Boyle swoim serialem dorzuca do nich jeszcze jeden głos: scenariusz „Pistol” powstał bowiem na podstawie autobiografii gitarzysty Steve’a Jonesa i to jego – chwilami zaskakująco świeżą – perspektywę narzuca widzom reżyser.

Pistol, reż. Danny Boyle, Disney+, 6 odc.