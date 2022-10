Recenzja filmu: „Syndrom Hamleta”, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski

Dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego to przejmujące studium młodego pokolenia Ukraińców próbującego dokonać czegoś na kształt bilansu trwającej od 2014 r. wojny w Donbasie.

Dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego to przejmujące studium młodego pokolenia Ukraińców próbującego dokonać czegoś na kształt bilansu trwającej od 2014 r. wojny w Donbasie. Film został ukończony tuż przed wybuchem „operacji specjalnej”, co w niczym nie obniża aktualności ani wagi padających z ekranu słów. Konwencja może się wydać nieco naciągana. Kamera towarzyszy grupie amatorów, weteranów wojny, przygotowujących pod okiem ich rówieśniczki, 35-letniej Rozy Sarkisian, współczesną wersję „Hamleta”. Na próbach dochodzi do zderzenia tragicznych wspomnień, bolesnych doświadczeń, różnego rodzaju moralnych wątpliwości z szekspirowskimi pytaniami o sens i cel życia.

Syndrom Hamleta, reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, prod. Polska, Niemcy, 90 min