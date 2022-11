Recenzja filmu: „Prorok”, reż. Michał Kondrat

To już trzecie – pomijając sporą liczbę dokumentów – fabularne podejście do biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego.

To już trzecie – pomijając sporą liczbę dokumentów – fabularne podejście do biografii kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zrealizowane na bogato dzięki wkładowi finansowemu m.in. spółek Skarbu Państwa, telewizji publicznej i Ministerstwa Kultury, co akurat wychodzi filmowi na dobre. Scenografii niczego nie brakuje, po-mieszczenia episkopatu ociekają bogactwem, salonka, którą Wyszyński podróżuje do Rzymu, wygląda imponująco. Światopoglądowy spór miedzy ateistami a wierzącymi wyraża gabinetowa potyczka kardynała z przedstawicielami komunistycznej wierchuszki, głównie z Gomułką nazywającym głowę Kościoła kierownikiem.

Prorok, reż. Michał Kondrat, prod. Polska, 126 min