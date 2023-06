Recenzja filmu: „Flash”, reż. Andy Muschietti

Dla części fanów „Flash” będzie ucztą, dla pozostałych widzów może okazać się testem na wytrzymałość.

Chyba tylko najwierniejszym fanom superbohaterów nie znudziła się jeszcze koncepcja multiwersum, przerobiona już w serialach spod szyldu „Arrowverse”, w filmach o Avengersach oraz w animacjach o Spider-Manie. Ale i tak dostają kolejną opowieść o podróżach między liniami czasowymi i chaosie, jaki to może wywołać. Tytułowy bohater (Ezra Miller), korzystając ze swoich mocy, przenosi się w przeszłość, by ocalić swoją matkę zamordowaną przez włamywacza. Pozornie odnosi sukces, ale przy okazji doprowadza do katastrofalnych zmian, które może spróbować powstrzymać jedynie przy pomocy samego siebie z alternatywnej rzeczywistości oraz Batmana (którego po 30 latach przerwy ponownie zagrał Michael Keaton).

Flash, reż. Andy Muschietti, prod. USA, 144 min