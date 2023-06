Recenzja serialu: „Idol”, scen. Sam Levinson

Pilot przypomina teledysk wypakowany obrazami skąpo odzianej nastolatki. O głównych bohaterach i ich motywacjach niewiele wiadomo.

Trudno oceniać serial po jednym odcinku, zgadując nie tylko, w jaką stronę się rozwinie, ale też co o nim mówi decyzja HBO, by nie udostępniać go dziennikarzom przedpremierowo. A mowa o nowej produkcji twórcy głośnej i wzbudzającej kontrowersje „Euforii”. „Idol” też opowiada o zagubionej nastolatce po załamaniu nerwowym i o relacjach pełnych manipulacji, w tym tych seksualnych. Tym razem akcja dzieje się w (cynicznej) branży muzycznej, a Jocelyn (grana przez Lily-Rose Depp), gwiazda wzorowana na Britney Spears czy Miley Cyrus, próbuje znaleźć w niej własny głos.

Idol (The Idol), twórcy serii: Sam Levinson, The Weeknd, 6 odc., HBO Max