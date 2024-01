Recenzja serialu: „Echo”, scen. Marion Dayre

Filmowe imperium Marvela chwieje się w posadach, więc producenci szukają nowych sposobów na zainteresowanie widzów.

Filmowe imperium Marvela chwieje się w posadach, więc producenci szukają nowych sposobów na zainteresowanie widzów. „Echo” to pierwszy serial skierowany przede wszystkim do widzów dorosłych: nie tylko ze względu na brutalne sceny, lecz również dlatego, że stara się zachować poważniejszą tonację, przygodowe elementy w komiksowym stylu ograniczając do minimum. Efekt mimo wszystko okazuje się jednak średni. Główna bohaterka, niesłysząca Maya Lopez, jest wychowanką okrutnego gangstera Wilsona „Kingpina” Fiska, dla którego przez lata pracowała. Zerwała z przestępczym życiem – co można było zobaczyć w serialu „Hawkeye” – jednak, jak to bywa w podobnych narracjach, przestępcze życie niezupełnie zerwało z Mayą.

Echo, twórczyni serii: Marion Dayre, Disney+, 5 odc.