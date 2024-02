Recenzja filmu: „Pianoforte”, reż. Jakub Piątek

Wbrew pozorom nie jest to film o muzyce, ale o marzeniach i motywacjach, o ciężkiej pracy, o ogromie emocji związanych z rywalizacją.

Wbrew pozorom nie jest to film o muzyce, ale o marzeniach i motywacjach, o ciężkiej pracy, o ogromie emocji związanych z rywalizacją. Reżyser wybrał sześcioro młodych pianistów, uczestników 18. Konkursu Chopinowskiego (2021 r.), na podstawie ich autoprezentacji, by im towarzyszyć przed i w trakcie zmagań. Z perspektywy można powiedzieć, że wybór był trafiony: dwie osoby z tego składu otrzymały laury (Alexander Gadjiev otrzymał II nagrodę ex aequo, a Leonora Armellini – V nagrodę), dwie dalsze – wyróżnienie (Eva Gevorgyan i Hao Rao), jedna odpadła przed finałem (Michelle Candotti), a jeden – Marcin Wieczorek – zrezygnował po przejściu do II etapu z powodów zdrowotnych, choć w pierwszym wypadł obiecująco. Obie Włoszki przystępowały do konkursu po raz drugi: Candotti po 6 latach, Armellini – po 11. Cała szóstka dała się na konkursie zauważyć i zapamiętać, a im bardziej są różnorodni, tym porównanie jest ciekawsze.

Pianoforte, reż. Jakub Piątek, prod. Polska, 89 min