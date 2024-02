Recenzja filmu: „Czasem myślę o umieraniu”, reż. Rachel Lambert

Zmagająca się z rzeczywistością Fran jest w jakimś stopniu odbiciem każdej i każdego z nas.

Niewiele dowiadujemy się o głównej bohaterce filmu. Fran mieszka w nadmorskim miasteczku. Lubi serek wiejski. Nie utrzymuje z nikim bliskim kontaktów, w biurze woli pracę przy arkuszach kalkulacyjnych niż towarzystwo innych ludzi. Czasami wyobraża sobie śmierć: własne zwłoki porzucone w lesie lub na plaży. Nie ma myśli samobójczych, lecz, jak sama mówi, jest ciekawa, jakie to doświadczenie. Swoimi emocjami nie dzieli się z nikim, do czasu, gdy w pracy pojawia się Robert. Jego obecność uświadamia Fran, że czasami myśli nie tylko o umieraniu, lecz również o bliskości i przyjaźni.

Czasem myślę o umieraniu (Sometimes I Think About Dying), reż. Rachel Lambert, prod. USA, 94 min