Recenzja serialu: „Kobieta w ścianie”, scen. Joe Murtagh

Akcja rozwija się wolno, tamowana przez posępne wizje Lorny, których nie powstydziłby się Edgar Allan Poe.

Serial z Ruth Wilson w roli Lorny Brady, jednej z tysięcy ofiar przestępczych działań Kościoła katolickiego w Irlandii, to próba zmierzenia się z traumą jednostkową i społeczną przy pomocy mieszanki popularnych gatunków filmowych. Akcja dzieje się w fikcyjnym miasteczku Kilkinure w 2015 r. W pobliskim klasztorze, jak w wielu rzeczywistych w całym kraju, przez dekady działały pralnia oraz dom matki i dziecka. Rodziny i służby państwowe wysyłały tam na tzw. szkolenie młode kobiety, które „sprawiały kłopoty” lub były w jakikolwiek sposób niewygodne, bo np. były w pozamałżeńskiej ciąży. Na miejscu zakonnice i księża zmuszali je do niewolniczej pracy, odbierali im dzieci, znęcali nad nimi psychicznie i fizycznie. Katolicki, patriarchalny kraj długo nie chciał widzieć problemu.

Kobieta w ścianie (The Woman in the Wall), twórca serii: Joe Murtagh, 6 odc., SkyShowtime