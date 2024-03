Recenzja filmu: „Pokój nauczycielski”, reż. Ilker Çatak

Szkoła, a zwłaszcza starcia między nauczycielami, uczniami i rodzicami, bywa pojemną metaforą opresyjnego państwa, niewydolnego systemu, zaburzeń w relacjach społecznych.

Szkoła, a zwłaszcza starcia między nauczycielami, uczniami i rodzicami, bywa pojemną metaforą opresyjnego państwa, niewydolnego systemu, zaburzeń w relacjach społecznych. Czasami wystarczy iskra, by rozpalić zagaszone konflikty: w nominowanym do Oscara „Pokoju nauczycielskim” tą iskrą jest plaga drobnych kradzieży. Podejrzenia padają na różne osoby, napięcia eskalują, nauczyciele przyjmują role samozwańczych stróżów prawa, wreszcie dochodzi do pierwszych aktów agresji. Reżyser Ilker Çatak centralną postacią filmu czyni Carlę Nowak (Leonie Benesch, znana m.in. z serialu „Babylon Berlin”), wychowawczynię jednej z klas.

Pokój nauczycielski (Das Lehrerzimmer), reż. Ilker Çatak, prod. Niemcy, 99 min