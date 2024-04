Recenzja serialu: „Franklin”, scen. Kirk Ellis i Howard Korder

Biografii Benjamina Franklina wystarczyłoby na kilka seriali, i to w różnych gatunkach: od wojennej epopei po polityczny dramat.

Biografii Benjamina Franklina wystarczyłoby na kilka seriali, i to w różnych gatunkach: od wojennej epopei po polityczny dramat. Twórcy nowego projektu skupili się na późnym etapie życiorysu bohatera, gdy – już jako siedemdziesięciolatek – został emisariuszem Jerzego Waszyngtona we Francji, gdzie miał zabiegać o wsparcie dla walczących z Brytyjczykami rodaków. W Europie Franklin (Michael Douglas) – jako „wynalazca elektryczności” – jest fetowany niczym dzisiejsze gwiazdy rocka, lecz zadania mu to nie ułatwia.

Franklin, twórcy serialu: Kirk Ellis i Howard Korder, Apple TV+, 8 odc.