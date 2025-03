Recenzja filmu: „Nasienie świętej figi”, reż. Mohammad Rasoulof

Budzący bardzo silne emocje thriller sądowy, jak i pełne napięcia, ambitne kino zaangażowane.

Wybitny reżyser Mohammad Rasoulof („Zło nie istnieje”, „Uczciwy człowiek”) jest także wielokrotnie skazywanym i więzionym przez irański reżim aktywistą. Miał zakaz kręcenia filmów, ale w tajemnicy przed władzami wciąż je realizował, narażając siebie i współpracowników na represje. Po tym, jak w 2024 r. Islamski Sąd Rewolucyjny skazał go na osiem lat i karę chłosty, uciekł z kraju. Powstałe poza oficjalnym obiegiem jeszcze przed emigracją „Nasienie świętej figi” to druzgocący dramat polityczny, na przykładzie rozpadu więzi rodzinnych obnażający mechanizm działania systemu. Film został zainspirowany zamieszkami po śmierci Mahsy Amini, przetrzymywanej w areszcie za nieprawidłowe noszenie chusty w 2022 r. Na ekranie pojawiają się autentyczne materiały archiwalne z brutalnej akcji służb bezpieczeństwa krwawo tłumiących uliczne protesty.

Nasienie świętej figi (The Seed of the Sacred Fig), reż. Mohammad Rasoulof, prod. Iran, Francja, Niemcy, 168 min, w kinach od 7 marca