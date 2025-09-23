Recenzja filmu: „Zamach na papieża”, reż. Władysław Pasikowski

Polska kinematografia może być dumna, że ma kogoś takiego jak Władysław Pasikowski.

Polska kinematografia może być dumna, że ma kogoś takiego jak Władysław Pasikowski. Jako jeden z niewielu potrafi sensownie dostosować formułę hollywoodzkiego kina sensacyjnego do krajowych realiów i nie zgubić prawdy w gąszczu możliwych atrakcji. „Zamach na papieża” też ma formułę rasowego thrillera i podobnie jak „Psy”, „Pokłosie” czy „Jack Strong” niesie prowokacyjną odpowiedź na głęboko dzielące Polaków sprawy dotyczące postaw i wartości. Już sam życiorys Konstantego Brusickiego zwanego „Bruno”, w którego wcielił się Bogusław Linda, wydaje się dowodem na to, jak płytko jest postrzegany u nas temat uwikłania w peerelowskie służby, nie mówiąc o naiwnym stosunku do kleru i nierozliczaniu pedofilów w sutannach.

Zamach na papieża, reż. Władysław Pasikowski, prod. Polska, 116 min, w kinach od 26 września