Recenzja serialu: „Stranger Things 5 – część 1”, scen. Duffer Brothers

Finał osadzonego w latach 80. XX w. młodzieżowego horroru retro, który stał się wielkim hitem Netflixa, wykracza poza ramy prezentacji zwykłego sezonu. Odsłaniany jest w trzech częściach: cztery odcinki już są, ciąg dalszy na Boże Narodzenie, a ostatni odcinek – w Nowy Rok. Rzecz pokazuje zarazem, jak mocno trzeba się napracować, żeby mały pomysł na serial zręcznie kompilujący przeróżne popkulturowe wątki – od historii Stephena Kinga, przez motyw bohaterów gry „The Last of Us”, sceny z „E.T.” Spielberga, aż po horrory Johna Carpentera – rozciągnąć w epopeję.

Stranger Things 5 – część 1, twórcy: Duffer Brothers, 4 odc., Netflix