Bartek Chaciński
2 grudnia 2025
Początek końca

Recenzja serialu: „Stranger Things 5 – część 1”, scen. Duffer Brothers

Finał osadzonego w latach 80. XX w. młodzieżowego horroru retro, który stał się wielkim hitem Netflixa, wykracza poza ramy prezentacji zwykłego sezonu. Odsłaniany jest w trzech częściach: cztery odcinki już są, ciąg dalszy na Boże Narodzenie, a ostatni odcinek – w Nowy Rok. Rzecz pokazuje zarazem, jak mocno trzeba się napracować, żeby mały pomysł na serial zręcznie kompilujący przeróżne popkulturowe wątki – od historii Stephena Kinga, przez motyw bohaterów gry „The Last of Us”, sceny z „E.T.” Spielberga, aż po horrory Johna Carpentera – rozciągnąć w epopeję.

Stranger Things 5 – część 1, twórcy: Duffer Brothers, 4 odc., Netflix

Polityka 49.2025 (3543) z dnia 02.12.2025; Afisz. Premiery; s. 67
Oryginalny tytuł tekstu: "Początek końca"
Zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Dziennikarz i publicysta zajmujący się muzyką, kulturą popularną oraz młodym językiem. W „Polityce” od kwietnia 2010 r. Wcześniej w starej „Machinie”, „City Magazine”, „Przekroju”. Współpracuje z radiową Trójką. Autor serii „Słowników najmłodszej polszczyzny”, członek Rady Języka Polskiego.
