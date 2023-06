Recenzja gry: „Age of Wonders 4”

„Age of Wonders 4” to bodaj najbardziej udana gra w tej konwencji obecnej dekady.

Lubicie klasyczne gry z serii „Heroes of Might and Magic”, ale brakuje wam strategicznej złożoności z cyklu „Civilization”? Cenicie „Civilization”, ale chętnie wzbogacilibyście rozgrywkę o unikalnych bohaterów? „Age of Wonders 4” próbuje łączyć to, co najlepsze z obu światów, trzymając się żelaznych reguł strategii 4X (eksploracja, ekspansja, eksploatacja, eksterminacja).

Age of Wonders 4, Triumph Studios, Paradox, GOG.com, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S