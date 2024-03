Recenzja gry: „Alone in the Dark”

Z klasycznego horroru Frédéricka Raynala „Alone in the Dark” (1992 r.) w interpretacji Mikaela Hedberga pozostał szkielet.

Z klasycznego horroru Frédéricka Raynala „Alone in the Dark” (1992 r.) w interpretacji Mikaela Hedberga pozostał szkielet. Po alarmującym liście od swego wuja Jeremy’ego Hartwooda Emily pilnie przybywa do rodzinnej posiadłości w Luizjanie lat 20. ubiegłego wieku, w towarzystwie prywatnego detektywa Edwarda Carnby’ego. Tak jak w oryginale, decydujemy, w którą z tych postaci się wcielimy, co ma wpływ na rozgrywkę i, w pewnym stopniu, przebieg zdarzeń. Hartwood nie powiesił się jednak, ale zaginął, a dom nie jest wypełniony monstrami niczym w wizji Lovecrafta – służy za sanatorium dla psychicznie chorych.

