Recenzja książki: Legs McNeil, Gillian McGain, „Please Kill Me. Punkowa historia punka”

Ta historia jest punkowa, bo punki z ich niewyparzonymi językami potrafili o sobie opowiadać najmocniej. W oryginalnym tytule mamy „Nieocenzurowaną oralną historię punka”, co wyjaśnia więcej: to mówione świadectwa jakichś dwustu postaci zamieszanych od lat 60. w formowanie zjawiska punka na różnych polach. Nie ma w tym jakiejś tezy. Jest ogólne założenie: punk powstał w Ameryce przed wymyśleniem samej etykietki, narodził się z szumowin ruchów społecznych i artystycznych lat 60., na długo zanim Malcolm McLaren przywiózł go z walizką poszarpanych ubrań do Londynu.

Legs McNeil, Gillian McGain, Please Kill Me. Punkowa historia punka, przeł. Andrzej Wojtasik, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018, s. 624

