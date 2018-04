Recenzja książki: Marta Dzido, „Frajda”

Miłość jest kliszą, która nie nudzi się łatwo. „Frajda” Marty Dzido – pierwsza od 12 lat powieść autorki „Małża” i „Śladu po mamie” – jest historią niespełnionego romansu. Opowieść jest rozpisana na dwa głosy: jej i jego – już dorosłych i uwikłanych w życiowe komplikacje. Powrót do młodości w latach 90. – kiedy wszystko mogło się jeszcze wydarzyć – jest ucieczką od nazbyt okrzepłego życia. Odmienne wersje zdarzeń nakładają się na siebie i wzajemnie znoszą, zawieszając opowieści w sferze potencjalności („Wyobrażałam sobie alternatywy, wracałam na rozstaje, by wybrać inną ścieżkę”), co współgra z romansem, którego zasadą było unikanie domykającej formuły: „Kocham”.

Marta Dzido, Frajda, Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2018, s. 144