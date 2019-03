Recenzja książki: Rafik Schami, „Sofia albo początek wszystkich historii”

Syryjski pisarz i krytyk Rafik Schami w 1971 r. wyemigrował do Niemiec, uciekając przed cenzurą i służbą wojskową; tam mieszka i tworzy po niemiecku. W Polsce trzy lata temu wydano „Ciemną stronę miłości”. „Sofia”, która w Niemczech ukazała się w 2015 r., to powieść wedle najlepszych klasycznych reguł. Dużo bohaterów i posplatanych wątków, miłosnych, rodzinnych i obyczajowych, a w tle – dzieje Syrii w ostatnich kilkudziesięciu latach, z historycznymi dygresjami sięgającymi jeszcze dalej. Sensacyjnym motywem przewodnim są dramatyczne przejścia byłego bojownika antyreżimowego podziemia z lat 70., który po emigracji do Europy został bogatym biznesmenem.

Rafik Schami, Sofia albo początek wszystkich historii, przeł. Elżbieta Zarych, Noir sur Blanc, Warszawa 2019, s. 468

