Recenzja komiksu: Tomasz Samojlik, Marcin Podolec, „Bardzo dzika opowieść, tom 1. Las złamanych serc”

Rodzice również będą mieli z lektury sporo frajdy.

Daj spokój, pchła to też istota” – śpiewali przed laty Jerzy Skoczylas i Jan Kaczmarek. W „Bardzo dzikiej opowieści” pchła co prawda się nie pojawia, za to istotną rolę odgrywa dzielny patyczak o imieniu Belka. Wraz z kotką Ryśką (która jest główną bohaterką tej historii), żółwiem Rafandżelo oraz papugą Hiruni muszą uratować las przed zniszczeniem go przez ludzi. Ale jak mają to zrobić cztery domowe zwierzątka, porzucone na leśnym parkingu i zupełnie nieprzystosowane do życia na wolności? Na początek muszą poszukać dzikich sprzymierzeńców.

Bardzo dzika opowieść, tom 1. Las złamanych serc, scenariusz: Tomasz Samojlik, rysunki: Marcin Podolec, Kultura Gniewu, Warszawa 2019