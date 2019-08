Recenzja książki: Tomasz Pindel „Historie fandomowe”

W ciągu ostatnich lat kultura fanowska przeniosła się z peryferii popkultury do jej centrum.

Jeszcze kilka lat temu trudno było sobie wyobrazić, by książka ze słowem „fandom” w tytule pojawiła się w księgarniach, tym bardziej nakładem wydawnictwa niezwiązanego z fantastyką. Jednak w ciągu ostatnich lat kultura fanowska przeniosła się z peryferii popkultury do jej centrum. „Historie fandomowe” to przede wszystkim rekonstrukcja dziejów polskiego fandomu literackiego – od pierwszych spotkań i klubów dla wielbicieli fantastyki po wyspecjalizowane czasopisma. To także historia przemian rynku wydawniczego i samej popkultury – od niedoborów lat 80. poprzez nadmiar w latach 90. aż po początki współczesnego fandomu, bardziej niż literaturą zainteresowanego filmami i serialami.

Tomasz Pindel, Historie fandomowe, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 240