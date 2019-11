Recenzja książki: Ziemowit Szczerek, „Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim”

„Via Carpatia” to efekt kolejnej podróży Ziemowita Szczerka po Europie Środkowej.

„Via Carpatia” to efekt kolejnej podróży Ziemowita Szczerka po Europie Środkowej. Tym razem jednak teren peregrynacji autora nie jest już tak rozległy jak w „Międzymorzu” – chodzi wszak „zaledwie” o niewielkie Węgry. Jednak dla większości bohaterów nowej książki Szczerka, czyli opętanych ideą wyimaginowanego powrotu do utraconej mocarstwowej potęgi Węgrów, rozmiar ma znaczenie. Żyją bowiem oni marzeniem o powrocie do Wielkich Węgier. Budujący „demokrację nieliberalną” Orbán, a także – w dużo ostrzejszej wersji – skrajnie prawicowa partia Jobbik próbują grać na tym resentymencie. Szczerek postanowił sprawdzić, co o tym narodowym wstawaniu z kolan myślą zwyczajni Węgrzy. Tak oto powstał „przygodowy esej drogi” o Węgrzech i o Węgrach, jakże inny od książek Krzysztofa Vargi.

Ziemowit Szczerek, Via Carpatia. Podróże po Węgrzech i Basenie Karpackim, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, s. 424