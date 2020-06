Recenzja książki: Zenon Sakson, „Zaczarowany uber”

Oprócz szalonej wyobraźni znajdziemy tu też szalone poczucie humoru.

Kto wsiada do zaczarowanego ubera, może trafić w najdziksze rejony wyobraźni, które jednocześnie mają wiele wspólnego z polską rzeczywistością. Nie wiemy, kim jest Zenon Sakson – czy to pseudonim, czy rzeczywiście autor tak się nazywa, ale wiemy, że przygotował niezłą mieszankę polo-psychodeliczną doprawioną Meksykiem (i meskaliną), bo większość z opowiadań Zenona Saksona tam się rozgrywa. Kiedy uber wiezie bohatera pod Berlin w towarzystwie Czterech Pancernych, to też Berlin jest Meksykiem. To tam rozwija się tajny rynek kasetowy piosenki religijnej z Polski dla wytrawnych ultraprawicowych kolekcjonerów – i tam można znaleźć kasetę magnetofonową nagrywaną w piwnicy przez kultowego Ziemowita Siemaszkę po polsku i łacinie.

Zenon Sakson, Zaczarowany uber, Korporacja Ha!art, Kraków 2020, s. 136