Recenzja książki: Max Cegielski, „Prince Polonia”

Zklinanie rzeczywistości to nasza specjalność. A na dodatek nierzadko staje się ono podstawą wielu niezłych opowieści.

Prince Polonia to powrót Maxa Cegielskiego do Indii. O ile jednak jego „Masala” była silnie autobiograficzna, o tyle tutaj akcja rozgrywa się w drugiej połowie lat 80., a motywacja bohaterów wyruszających do Indii jest całkiem odmienna. „Prince Polonia” jest wszak powieścią o polskich przemytnikach, którzy dorabiali się fortun, szmuglując chodliwe towary (bohaterowie specjalizują się w sprzęcie elektronicznym oraz złocie). Fiction spotyka się tutaj z non-fiction, ponieważ Cegielski posiłkował się prawdziwymi historiami ówczesnych polskich przemytników. Z tego powodu głównych bohaterów jest dwóch – Radek i Janek. Ich dwugłos stanowi o sile powieści.

Max Cegielski, Prince Polonia, Wydawnictwo Marginesy, Warszawa 2020, s. 416