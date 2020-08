Recenzja książki: „Córka nieboszczyka”

Jodełka dała się już poznać jako autorka kryminałów z pogłębionymi wątkami psychologicznymi i ciekawymi portretami kobiet.

Książka Joanny Jodełki zapowiada nowy cykl z duetem bohaterek w centrum zdarzeń, bardziej ciążący ku komedii kryminalnej niż kryminalnej powieści, z którą poznańska autorka była kojarzona do tej pory. Tycjana jest konserwatorką dzieł sztuki, a jej przyrodnia siostra Angelina – charakteryzatorką w teatrze. Kulturalne zamiłowanie i zaplecze to najwyraźniej jedyne, co je łączy. A teraz jeszcze żałoba. Kobiety, obie po przejściach, o swym wzajemnym istnieniu dowiadują się na pogrzebie ojca, bibliotekarza z Pracowni Zbiorów Masońskich, i są zmuszone razem mieszkać. A nawet włączyć się w śledztwo wyjaśniające okoliczności tej dziwnej śmierci i w poszukiwania istotnego najwyraźniej fragmentu ojcowskiej kolekcji.

Joanna Jodełka, Córka nieboszczyka, Rebis, Poznań 2020, s. 424