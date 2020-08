Recenzja książki: Krystian Nowak, „Kebabistan. Rzecz o polskim daniu narodowym”

Nie jest to pierwsza książka-wariacja na temat kebaba i nie jest to książka, która wyjaśnia jego fenomen.

Bez wątpienia mamy do czynienia z reportażem, choć można się spierać, czy jest poświęcony kebabom jako takim, ludziom, którzy je przyrządzają, tym, którzy je zjadają, czy może miejscom, w których są serwowane. Bezspornie wszystkie te elementy się łączą. Kebab w kategorii fast foodów wyprzedził w naszym kraju pizzę i jeszcze prędzej wygrał z „polską kuchnią” w kategorii potraw jadanych poza domem. Szybciej się zaadaptował do nadwiślańskich warunków i gustów – nie używa się w kebabie kurczaka w krajach pochodzenia – niż np. zawiłe polskie prawo do sytuacji bliskowschodnich kucharzy. Wielu z nich „ubiega się o status uchodźcy” od lat, rzadko skutecznie. A że starać można się bez końca, to próbują raz po raz. Kebab (lub kebap) przyrządza się w takich właśnie oparach absurdu, a jest zarazem daniem „tak bardzo multi-kulti jak Polska jest homogeniczna”.

Krystian Nowak, Kebabistan. Rzecz o polskim daniu narodowym, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2020, s. 192