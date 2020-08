Recenzja książki: Caroline Criado Perez, „Niewidzialne kobiety. Jak dane tworzą świat skrojony pod mężczyzn”

Książka brytyjskiej dziennikarki, feministki i działaczki społecznej Caroline Criado Perez (rocznik 1984), wywołała na świecie niemałe zamieszanie.

Książka brytyjskiej dziennikarki, feministki i działaczki społecznej Caroline Criado Perez (rocznik 1984), wywołała na świecie niemałe zamieszanie. „Nawet w superracjonalnym świecie kierowanym przez superbezstronne superkomputery kobiety są nadal »drugą płcią« – a niebezpieczeństwo, że zostaniemy sprowadzone, w najlepszym razie, do roli pod-typu mężczyzny, jest nadal bardzo realne” – pisze we wstępie. Autorka bierze pod lupę najważniejsze obszary życia i dostarcza twardych danych, pokazujących, jak bardzo nasz świat nie jest dopasowany do kobiet. I nie chodzi tylko o ich brak w kulturze czy historii.

