Recenzja książki: Ewa Winnicka i Dionisios Sturis, „Władcy strachu. Przemoc w sierocińcach i przełamywanie zmowy milczenia”

Książka Ewy Winnickiej i Dionisiosa Sturisa to niebywale precyzyjna reporterska robota.

„Władcy strachu” Ewy Winnickiej i Dionisiosa Sturisa to opowieść na wskroś wstrząsająca, mroczna i rozpaczliwie uświadamiająca, że zło nie jest banalne. Na podlegającej jurysdykcji brytyjskiej, ale jednak rządzącej się własnymi prawami wyspie Jersey przez całe lata znęcano się nad dziećmi w sierocińcach. Bito je, poniżano, molestowano, gwałcono i prawdopodobnie niektóre zabijano. Prawdopodobnie, bo chociaż znaleziono dziecięce kości i zęby, nie przypasowano ich do żadnej konkretnej ofiary. To książka o demokratycznej z pozoru społeczności z małej wyspy, która uczyni wszystko, aby skryć swoje tajemnice, bo przestępcami byli ich bliscy krewni, krew z krwi naszej.

Ewa Winnicka i Dionisios Sturis, Władcy strachu. Przemoc w sierocińcach i przełamywanie zmowy milczenia, Znak, Kraków 2020, s. 256