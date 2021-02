Recenzja książki: Denis Johnson, „Sny o pociągach”

Dostajemy porywającą opowieść o życiu, w którym nic nie ma, ale które mimo to wydaje się pełne.

Książki Denisa Johnsona, jednego z ważniejszych amerykańskich pisarzy, przechodziły w Polsce bez echa. Dopiero wydany w zeszłym roku zbiór opowiadań „Syn Jezusa” zwrócił uwagę na tego pisarza, zmarłego w 2017 r. „Sny o pociągach”, niewielka opowieść z gór Idaho, jest tak piękna, że skłania, by czytać ją kilkakrotnie. To historia człowieka, który większość życia i większą część XX w. przeżył sam w górach. Najpierw budował linię Kolei Międzynarodowej Spokane. Miał wszystko co trzeba – dom, żonę i córeczkę – i wszystko stracił w wielkim pożarze. Taką opowieść o człowieku w konfrontacji z naturą moglibyśmy znaleźć u Cormacka McCarthy’ego, ale Johnson opowiada ją zupełnie inaczej, z wielką delikatnością.

Denis Johnson, Sny o pociągach, przeł. Tomasz S. Gałązka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2021, s. 112