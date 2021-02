Recenzja książki: Anna Sudoł, „Projekt”

W centrum powieściowego debiutu warszawskiej pisarki jest owiany tajemnicą Wielki Projekt i Instytucja, która rozdaje wszystkie karty, decyduje o czyimś być albo nie być – o karierze.

W centrum powieściowego debiutu warszawskiej pisarki jest owiany tajemnicą Wielki Projekt i Instytucja, która rozdaje wszystkie karty, decyduje o czyimś być albo nie być – o karierze. Bohaterowie uporczywie próbują wejść do gry i robią wszystko, żeby z niej nie wypaść. Ich życie jest boleśnie zredukowane do pracy, do odmienianego na wszystkie wypadki projektu, jedynego wyznacznika ludzkiej wartości i budulca tożsamości. „Trzeba pracować, chyba że chcesz skończyć jako nic nie znaczący nikt” – mówi jedna z bohaterek swojemu partnerowi. – „Ja się teraz muszę skupić na projektach i albo to przetrzymasz, albo kończymy tę znajomość”. „Projekt” opowiada o społeczeństwie osiągnięć, którego główną dewizą jest nieograniczone „móc” – inicjatywa, motywacja. Wolność okazuje się złudzeniem, skoro dyscyplinę zastąpił przymus maksymalizacji osiągnięć.

Anna Sudoł, Projekt, Korporacja Ha!art, Kraków 2020, s. 320