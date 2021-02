Recenzja książki: Andrij Bondar, „Cerebro”

Zbiór opowiadań „Cerebro” to czwarta już książka Andrija Bondara, która ukazuje się w polskim tłumaczeniu.

Zbiór opowiadań „Cerebro” to czwarta już książka Andrija Bondara, która ukazuje się w polskim tłumaczeniu. Wydawca określa te teksty mianem esejów, ale raczej przypominają autobiograficzne opowiadania. Balansowanie na granicy (nie tylko gatunków, ale też faktów i fikcji, rzeczywistości i fantazji) jest ulubionym motywem ukraińskiego pisarza. Bondar w „Cerebro” powołuje do istnienia bohatera, który nieustannie próbuje ustalić własną tożsamość, chociaż doskonale wie, że stoi na przegranej pozycji. Jest bowiem potrójnie wykluczony – i jako przybysz ze Wschodu, i jako autor krótkich form prozatorskich, i wreszcie jako intelektualista. „Cerebro” to przede wszystkim spora dawka (tragi)komicznej zabawy literackiej.

Andrij Bondar, Cerebro, przeł. Walery Butewicz, Maciej Piotrowski, Warstwy, Wrocław 2021, s. 116