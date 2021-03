Recenzja książki: Katarzyna Tubylewicz, „Samotny jak Szwed? O ludziach Północy, którzy lubią bywać sami”

Autorka zachęca do przyjrzenia się szwedzkiej samotności – niewykluczone, że po tej stronie Bałtyku przyda nam się ta lekcja.

To kolejna książka, w której Katarzyna Tubylewicz przybliża polskiemu czytelnikowi swoją drugą ojczyznę. Tym razem skupia się na typowo szwedzkim „problemie”, jakim jest samotność. Sami Szwedzi w swojej domniemanej skłonności do samotniczego życia nie widzą niczego złego. W dużej mierze jest to książka o osobności, która może wyzwalać i dawać zastrzyk energii. Na kwestię szwedzkiej samotności Tubylewicz spojrzała ponadgatunkowo (tekstowi towarzyszą świetne zdjęcia syna autorki, Daniela) oraz wszechstronnie. W efekcie powstał złożony portret pewnego socjologiczno-kulturowego fenomenu, który kształtował się w Szwecji przez wieki i na który wpływ miało wiele czynników. Po pierwsze: protestantyzm.

