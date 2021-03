Recenzja książki: Agnieszka Metelska, „Obecność”

Trzeba mieć w sobie odrobinę szaleństwa, aby napisać reportaż będący zapisem choroby w formie poematu.

Autorka, w jednej osobie wybitna reportażystka, poetka i adwokatka dzielnie broniąca przed sądami swoich klientów z kłopotami, dostrzegła, że kłopot stał się globalny. Napisała poemat i jednocześnie reportaż o świecie czasu pandemii. O bezradności, strachu, braku odpowiedzialności. O tym, jacy jesteśmy: my, mieszkańcy Ziemi, my, Europejczycy, i wreszcie my, Polacy. Jacy pazerni, obrotni i samolubni. Ziemia, „pipidówka Wszechświata”, rozpasana w pomnażaniu dóbr, zamienia się w szklarnię. Co jeszcze zepsujemy? I jaki będzie świat, kiedy dziewczyna ze Szwecji Greta Thunberg skończy 75 lat? Ludzkość jest obecna chwilowo. Obecność to mgnienie, po którym zostaje „ten krzew i liści kilka, suszona koniczyna”. Metelska pisała swój poemat-reportaż podczas pierwszej pandemicznej fali.

Agnieszka Metelska, Obecność, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2020, s. 40