Recenzja książki: Ocean Vuong, „Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę”

Jest to książka, która chce cały czas utrzymywać czytelnika w napięciu. Jednak nadmiar efektów wywołuje przeciwny skutek.

Ocean Vuong jest przede wszystkim poetą, jego zbiór wierszy „Night Sky with Exit Wounds” był sensacją nie tylko w Stanach. I wiersze, i powieść z 2019 r., którą teraz dostajemy po polsku, opierają się na jego rodzinnej historii, która zaczyna się w czasie wojny w Wietnamie, kiedy to amerykański żołnierz spotyka wietnamską dziewczynę, jego babcię. W powieści „Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę” proza co chwila przechodzi w poemat o traumie i wojnie, która ciągle jest żywa w tej rodzinie, oni wszyscy urodzili się z wojny. Babka ciągle boi się strzałów, matka bije dziecko. Powieść ma formę listu do niepiśmiennej matki, która pracowała jako manikiurzystka.

Ocean Vuong, Wspaniali jesteśmy tylko przez chwilę, przeł. Adam Pluszka, WAB, Warszawa 2021, s. 286